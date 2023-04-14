Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси в рекламе Louis Vuitton: Люблю фантазировать о том, что принесет мне будущее. Оно будет таким, каким и должно
Нагнетает интригу
Фото: https://twitter.com/LouisVuitton
Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси снялся в рекламе новой коллекции Horizon Louis Vuitton. На фото, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, форвард позирует с чемоданом на взлетной полосе.
"Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.
Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его", – сказал Лео для промо-ролика.
Напомним, что контракт Лео с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. В последнее время активизировались слухи о возвращении в "Барселону".
Испанский клуб ждет, что Ла Лига одобрит план финансовой стабильности и после этого начнет раборту над трансфером.
Популярное сейчас
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 апреля 2023
- Севилья остановила Манчестер Юнайтед, Бавария отстранила Мане. Главные новости за 13 апреля
- "Команде не нужно столько темнокожих и мусульман": главного тренера ПСЖ обвиняют в расизме
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО