Месси в рекламе Louis Vuitton: Люблю фантазировать о том, что принесет мне будущее. Оно будет таким, каким и должно

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси снялся в рекламе новой коллекции Horizon Louis Vuitton. На фото, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, форвард позирует с чемоданом на взлетной полосе.

"Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее. Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его", – сказал Лео для промо-ролика.

Напомним, что контракт Лео с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. В последнее время активизировались слухи о возвращении в "Барселону".

Испанский клуб ждет, что Ла Лига одобрит план финансовой стабильности и после этого начнет раборту над трансфером.