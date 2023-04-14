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Месси в рекламе Louis Vuitton: Люблю фантазировать о том, что принесет мне будущее. Оно будет таким, каким и должно

Франция
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Нагнетает интригу

Месси в рекламе Louis Vuitton: Люблю фантазировать о том, что принесет мне будущее. Оно будет таким, каким и должно

Фото: https://twitter.com/LouisVuitton

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси снялся в рекламе новой коллекции Horizon Louis Vuitton. На фото, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, форвард позирует с чемоданом на взлетной полосе.

"Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.

Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его", – сказал Лео для промо-ролика.

Напомним, что контракт Лео с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. В последнее время активизировались слухи о возвращении в "Барселону".

Испанский клуб ждет, что Ла Лига одобрит план финансовой стабильности и после этого начнет раборту над трансфером.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ole.com

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