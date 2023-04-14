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Стало известно, когда Месси примет решение о своем будущем. Предложение от ПСЖ для него не в приоритете

Франция
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Аргентинец хочет вернуться

Стало известно, когда Месси примет решение о своем будущем. Предложение от ПСЖ для него не в приоритете

Getty Images

Новина українською

Лионель Месси ждет мая, чтобы понять, сможет ли "Барселона" позволить себе его возвращение. Главный тренер "сине-гранатовых" Хави регулярно созванивается с аргентинцем.

Именно в мае станет понятно, впишется ли "Барса" в финансовый фэйр-плей с учетом возвращения Лео. До тех пор у Месси все ещё есть предложение от "ПСЖ". Аргентинец продлит контракт с "Парижем", если не удастся вернуться в "Барселону".

Ранее Лионеля освистали фанаты "ПСЖ", когда команда проиграла "Лиону" (0:1). Аргентинец получил одну из худших оценок за матч среди игроков "парижан".

В этом сезоне Лео провел за "ПСЖ" 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с "ПСЖ" истекает в конце сезона.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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