Стало известно, когда Месси примет решение о своем будущем. Предложение от ПСЖ для него не в приоритете

Лионель Месси ждет мая, чтобы понять, сможет ли "Барселона" позволить себе его возвращение. Главный тренер "сине-гранатовых" Хави регулярно созванивается с аргентинцем.

Именно в мае станет понятно, впишется ли "Барса" в финансовый фэйр-плей с учетом возвращения Лео. До тех пор у Месси все ещё есть предложение от "ПСЖ". Аргентинец продлит контракт с "Парижем", если не удастся вернуться в "Барселону".

Ранее Лионеля освистали фанаты "ПСЖ", когда команда проиграла "Лиону" (0:1). Аргентинец получил одну из худших оценок за матч среди игроков "парижан".

В этом сезоне Лео провел за "ПСЖ" 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с "ПСЖ" истекает в конце сезона.

(????) “PSG’s proposal is still there, but it isn’t a priority for Messi at the moment. The month of May will be crucial to see how Barça will proceed with Financial Fair Play. Xavi is regularly calling Messi and he has no intention to stop.” @FabrizioRomano @podcastherewego ☎️???????? pic.twitter.com/wvjETs0BQr