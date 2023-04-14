Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Месси примет решение о своем будущем. Предложение от ПСЖ для него не в приоритете
Аргентинец хочет вернуться
Getty Images
Лионель Месси ждет мая, чтобы понять, сможет ли "Барселона" позволить себе его возвращение. Главный тренер "сине-гранатовых" Хави регулярно созванивается с аргентинцем.
Именно в мае станет понятно, впишется ли "Барса" в финансовый фэйр-плей с учетом возвращения Лео. До тех пор у Месси все ещё есть предложение от "ПСЖ". Аргентинец продлит контракт с "Парижем", если не удастся вернуться в "Барселону".
Ранее Лионеля освистали фанаты "ПСЖ", когда команда проиграла "Лиону" (0:1). Аргентинец получил одну из худших оценок за матч среди игроков "парижан".
В этом сезоне Лео провел за "ПСЖ" 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с "ПСЖ" истекает в конце сезона.
(????) “PSG’s proposal is still there, but it isn’t a priority for Messi at the moment. The month of May will be crucial to see how Barça will proceed with Financial Fair Play. Xavi is regularly calling Messi and he has no intention to stop.” @FabrizioRomano @podcastherewego ☎️???????? pic.twitter.com/wvjETs0BQr— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) April 14, 2023
Популярное сейчас
- В Минспорте рассказали, сможет ли Украина участвовать в отборе на Евро-2024
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Буданов: Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО