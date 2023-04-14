Лига 1. Ляказетт вырывает победу для Лиона в Тулузе

Лига 1. 31-й тур

Тулуза – Лион 1:2

Голы: Абухляль 37 – Ляказетт 34 (п), Кошта 88 (аг)

Александер Ляказетт приложил руку к обоим голам "Лиона" в Тулузе, продлив победную серию своей команды до трёх матчей. От дубля капитана "ткачей" и 20-го гола в Лиге 1 отделил рикошет от защитника на пути мяча в сетку, но это никак не умаляет его заслуг.

На юге Франции сегодня не на шутку дождило, что не только добавило драматизма, но и существенно повлияло на ход матча. Если бы не мокрое поле, то Жеффриньо вряд ли бы сумел заработать пенальти на 34-й минуте, достойно отметив свой первый выход в старте после трансфера из "Ботафого". Ляказетт свой шанс не упустил.

У экс-форварда "Арсенала" тут же был шанс удвоить перевес, но мяч слишком резко отскочил от газона, и Ляказетт не сумел срезать скользкий мяч в ворота с нескольких метров. "Тулуза" тут же ответила размашистой вертикальной атакой, в ходе которой Абухляль вторым темпом расстреливал Лопеша с близкого расстояния.

Во второй половине "Лион" существенно прибавил и вполне заслуженно добыл три очка. Правда команда Лорана Блана так затянула с решающим, что в победу гостей уже мало кто верил. После перерыва невероятен был Шерки. Именно 19-летний вундеркинд разогнал контратаку, в которой Какре стрелял с линии штрафной и лишь героический подкат защитника предотвратил взятие ворот.

Шерки же выставил дураками всю оборону "Тулузы" спустя пару минут, прострелив с лицевой на Толиссо, но опытный хавбек попал в перекладину. И снова таки Шерки обокрал Суасо у его ворот на последних минутах, отпасовал на Ляказетта, и рикошетом от Кошты мяч попал в цель. 1:2. "Лион" набрал приличный ход и внезапно подобрался к зоне еврокубков. Но не поздно ли?

Тулуза: Дюпе – Каманси, Руо, Кошта, Суасо – Спирингс, ван ден Бомен – Абухляль (Онаиу, 68), Женро (Сьерро, 76), Шаиби (Бирманчевич, 82) – Даллинга

Лион: Лопеш – Кэнбеди (Диоманде, 63), Ловрен, Люкеба, Энрике – Лепенан (Тиаго Мендес, 81), Толиссо, Какре (Ауар, 81) – Жеффиньо, Ляказетт, Шерки