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Лига 1. ПСЖ на классе разобрался с Лансом и подтвердил свои планы на чемпионство

Франция
(1 голосов)

Ланс не смог приблизиться к парижанам и остался на втором месте

Лига 1. ПСЖ на классе разобрался с Лансом и подтвердил свои планы на чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 31-й тур

ПСЖ – Ланс 3:1

Голы: Мбаппе 31, Витинья 37, Месси 40 - Франковские 60 (пен)

ПСЖ: Доннарума, Перейра, Маркиниос, Рамос, Хакими, Витинья, Руис, Солер, Мендеш, Месси, Мбаппе.

Ланс: Самба, Медина, Градит, Дансо, Самед, Фофана, Франковски, Томассон, Фульджини, Мачадо, Опенда.

Предупреждение: Айдара 87

Удаление: Самед 19

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В статье: Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.04.2023 в 00:26
Якщо б не відверта грубість Самеда то не відомо як би закінчилась гра... Бо гості жадали перемоги / носились більше. Та і навіть в меншості ганяли по полю до кінця гри, а гравці ПСЖ ганяли у другому таймі М'ЯЧА, а сами особливо не напруживались. Нарешті Мбаппе проявив себе, як лідер не тільки по окладу Мессі знов у трійця кращих... клас Є, сил та бажання його реалізувати не завжди вистачає. 15 + 14 у 26 матчах, кращий показник у Лізі 1. Утім раніше в Ла Лізі показники були набагато соліднішими.
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