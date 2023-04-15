Франция
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Лига 1. ПСЖ на классе разобрался с Лансом и подтвердил свои планы на чемпионство
Ланс не смог приблизиться к парижанам и остался на втором месте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 31-й тур
ПСЖ – Ланс 3:1
Голы: Мбаппе 31, Витинья 37, Месси 40 - Франковские 60 (пен)
ПСЖ: Доннарума, Перейра, Маркиниос, Рамос, Хакими, Витинья, Руис, Солер, Мендеш, Месси, Мбаппе.
Ланс: Самба, Медина, Градит, Дансо, Самед, Фофана, Франковски, Томассон, Фульджини, Мачадо, Опенда.
Предупреждение: Айдара 87
Удаление: Самед 19
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Spokoyno (Київ)
16.04.2023 в 00:26
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