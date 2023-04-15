Лига 1. ПСЖ на классе разобрался с Лансом и подтвердил свои планы на чемпионство

Якщо б не відверта грубість Самедато не відомо як би закінчилась гра... Бо гості жадали перемоги / носились більше. Та і навіть в меншості ганяли по полю до кінця гри, а гравці ПСЖ ганяли у другому таймі М'ЯЧА, а сами особливо не напруживались.Нарешті Мбаппе проявив себе, як лідер не тільки по окладуМессі знов у трійця кращих... клас Є, сил та бажання його реалізувати не завжди вистачає.15 + 14 у 26 матчах, кращий показник у Лізі 1. Утімраніше в Ла Лізі показники були набагато соліднішими.