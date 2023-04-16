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Часть матчей Лиги 1 транслировалась первые 14 минут только из основной камеры из-за забастовки работников транслятора

Франция
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Профессиональный союз операторов требует увеличения заработной платы

Часть матчей Лиги 1 транслировалась первые 14 минут только из основной камеры из-за забастовки работников транслятора

leparisien.fr

Новина українською

Работники поставщика технических услуг для транслятора Лиги 1 – Canal+, объявили забастовку. Операторы требуют пересмотреть размер заработной платы.

Поэтому ряд матчей французского первенства транслировались только с панорамной (основной) камеры на стадиона первые 14 минут поединка. Что лишило зрителей возможности посмотреть повторы и отсутствовал показ эпизодов крупным планом. Кроме того, трансляция также проводилась только с одной камеры в течение 45 минут до игры – то есть пострадали предматчевые студии. Также в этот период матча отсутствовал счет на экране и VAR.

Непосредственно такая ситуация сложилась на матчах "Монако" - "Лорьян" и "Ренн" - "Реймс".

Примечательно, что на вчерашнем домашнем матче "ПСЖ" подобного не было. Руководство парижан смогло договориться с трансляторами.

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Источник:
leparisien.fr

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