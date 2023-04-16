Лига 1. Марсель без Малиновского в старте громит кризисный Труа

Сегодняшний матч имел достаточно ожидаемый финал. По крайней мере, все произошло именно так, как и думали букмекеры – "Марсель" победил с довольно неплохим счетом, а "Труа" смог забить, однако это не помогло как-нибудь повлиять на результат. Давайте же рассмотрим события сегодняшнего матча поподробнее.

С первых минут чувствовалось доминирование хозяев. Команда Тудора смело шла вперед и создавала моменты. Таким образом, уже на второй минуте удалось открыть счет силами Витиньи. Очень хорошо смог забить нападающий. Он получил круглого в штрафной и, долго не думая, попал в дальнюю девятку. Голкипер не смог вовремя среагировать – и игровой снаряд оказался в сетке.

Далее "Марсель" не сбавлял обороты. Случился еще один момент в Витиньи. У него была прекрасная возможность забить из пределов вратарской, и он пробил в правый угол ворот, но Галлон выдал классный сейв. Чуть позже уже Колашинац принял передачу и пробил по воротам издалека, но голкиперу даже не пришлось реагировать, ведь мяч улетел в сторону от правой стойки.

Шло время, но доминирование на поле не менялось. Команда Тудора не собиралась останавливаться - Санчес нанес удар в одно касание из пределов штрафной, но кожаный пролетел над перекладиной. Позже Ундер вышел на оперативное пространство на границе штрафной площадки и попытался закрутить мяч в сетку, но тот просвистел рядом с правой стойкой.

Ближе к середине тайма обороты немного сбавились. Тогда Санчес выполнил опасный пас в штрафную и попытался вывести партнера по команде на удобную для удара позицию, но его передача перехвачена. "Труа" немного приспособился и смог противодействовать сопернику, однако все равно достаточно ограниченно. Поэтому на 40-й минуте Ундер забил второй гол. Приняв эффектный пас с фланга, Дженгиз спокойно нанес идеальный удар низом, и мяч влетел в сетку рикошетом от левой стойки.

С началом второй 45-минутки "Марсель" снова принялся за свое. Доминирование, короткие передачи, изматывание соперника и контроль. Это привело к тому, что на 64-й минуте Витинья сделал дубль. Форвард оказался в нужном месте в штрафной, где получил пас с фланга и пробил четко под перекладину. Без шансов для вратаря и одновременно без шансов для "Труа" хоть как-то противодействовать.

Однако соперники все-таки взяли свое. Уже в добавленное время удалось отыграть один гол силами Бальде. Рейн-Аделаид сбросил в штрафной на вингера, а тот в касание закатил мяч в нижний левый угол ворот - голкипер лишь взглядом провел игровой снаряд. После этого почти сразу прозвучал свисток.

Отдельно следует отметить роль Руслана Малиновского в этом поединке. Украинский полузащитник вышел на поле на 76-й минуте встречи, заменив Алексиса Санчеса. Должен констатировать, что она была близка к нулю, однако украинец смог покорить интересное достижение - все 14 его передач в матче были точными.

Лига 1, 31-й тур

Марсель - Труа 3:1

Голы: Витья 2, 64, Ундер 60 - Бальде 90+1

Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго, Мбемба, Каборе, Ронжье, Верету, Клаусс, Санчес, Ундер, Витинья.

Труа: Галон, Салмьер, Рами, Палмер-Браун, Н'Гессан, Чавалерин, Ляруси, Одоберт, Лопеш, Бальде.

Предупреждение: Агума 55, Н'Гессан 59