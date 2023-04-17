Спортивный директор ПСЖ на этой неделе обсудит с руководством будущее Галтье

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш на этой неделе отправится в Доху и обсудит перспективы Кристофа Галтье на посту главного тренера команды, сообщает Foot Mercato. Продолжение сотрудничества с французским специалистом не входит в планы Qatar Sports Investments.

Сообщается, что владельцы буквально мечтают о назначении Зинедина Зидана, но это вряд ли получится осуществить. Также среди претендентов бывший полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта, который сейчас руководит "Болоньей".

Также обсуждается назначение Жозе Моуриньо, который сейчас руководит "Ромой". Ранее сообщалось, что португалец будет готов откликнуться на предложение "Парижа".

"ПСЖ" идет на 1-м месте в Лиге 1 с 72 очками после 31 тура. Клуб вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.