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Стало известно, когда Неймар прибудет в расположение ПСЖ
Бразилец восстанавливается после травмы на родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, скорее всего, вернется в расположение команды к концу апреля, сообщает Le Parisien.
Сейчас 31-летний бразилец восстанавливается после тяжелой травмы дома. По приезде в Париж он продолжит реабилитацию. В этом сезоне Неймар не сыграет - он будет готовиться к старту новой кампании. Как известно, футболист повредил связки колена и выбыл из строя на 3-4 месяца.
В этом сезоне форвард сыграл 29 поединков во всех турнирах, в которых забил 18 голов и оформил 17 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2025 года.
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