Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор ПСЖ заинтересован в приглашении Жозе Моуриньо
"Париж" – один из клубов, ради которых Жозе готов покинуть "Рому"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш хочет пригласить Жозе Моуриньо на смену Кристофа Галтье, сообщает RMC Sport. "Париж" также интересен португальскому специалисту.
Важно, что Кампуш и Моуриньо работали вместе в мадридском "Реале". Под упровлением Жозе Луис работал скаутом и тактическим аналитиком.
Ранее сообщалось, что Моуриньо счастлив в "Роме" и отверг предложение "Аль-Насра", но есть клубы ради которых он готов покинуть проект. "ПСЖ" считается одним из таких клубов.
"Рома" идет в Серии А 3-м месте с 56-ю очками после 30-ти туров.
Напомним, что Галтье не рассматривается в качестве менеджера "ПСЖ" на следующий сезон. Специалист скорее всего покинет клуб по окончанию текущей кампании.
???? INFO RMC SPORT - Dix ans après leur collaboration au Real Madrid, Luis Campos pourrait de nouveau faire appel à José Mourinho, pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. L'entraîneur de l'AS Roma n'est pas insensible à l'intérêt du club de la capitale.— RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2023
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
- ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли
- ВСУ ликвидировали лейтенанта Псковской дивизии, который был членом сборной по карате
- Челси – Брайтон 1:2. Красноречивый парадокс: Мудрик – лучший ассистент лондонцев в АПЛ-2022/23
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО