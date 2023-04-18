Спортивный директор ПСЖ заинтересован в приглашении Жозе Моуриньо

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш хочет пригласить Жозе Моуриньо на смену Кристофа Галтье, сообщает RMC Sport. "Париж" также интересен португальскому специалисту.

Важно, что Кампуш и Моуриньо работали вместе в мадридском "Реале". Под упровлением Жозе Луис работал скаутом и тактическим аналитиком.

Ранее сообщалось, что Моуриньо счастлив в "Роме" и отверг предложение "Аль-Насра", но есть клубы ради которых он готов покинуть проект. "ПСЖ" считается одним из таких клубов.

"Рома" идет в Серии А 3-м месте с 56-ю очками после 30-ти туров.

Напомним, что Галтье не рассматривается в качестве менеджера "ПСЖ" на следующий сезон. Специалист скорее всего покинет клуб по окончанию текущей кампании.