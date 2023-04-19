Рома настаивает на подписании игрока французского Лиона

Полузащитник французского "Лиона" Уссем Ауар не перейдет в "Айнтрахт" на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо. Принятое решение подтвердил спортивный директор клуба из Франкфурта Маркус Креше: "Эта сделка не состоится".

"Рома" настаивает на подписании Ауара как свободного агента после того, как было предложено пятилетнее соглашение. "Бетис" также обращался к игроку несколько недель назад.

Контракт Уссема Ауара с "Лионом" истекает летом, после чего он станет свободным агентом. Игрок провел в этом сезоне на поле 15 матчей, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.