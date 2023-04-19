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Рома настаивает на подписании игрока французского Лиона
Полузащитника Лиона Уссема Ауара ряд клубов хотят подписать свободным агентом
Фото: twitter.com/HoussemAouar
Полузащитник французского "Лиона" Уссем Ауар не перейдет в "Айнтрахт" на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо. Принятое решение подтвердил спортивный директор клуба из Франкфурта Маркус Креше: "Эта сделка не состоится".
"Рома" настаивает на подписании Ауара как свободного агента после того, как было предложено пятилетнее соглашение. "Бетис" также обращался к игроку несколько недель назад.
Контракт Уссема Ауара с "Лионом" истекает летом, после чего он станет свободным агентом. Игрок провел в этом сезоне на поле 15 матчей, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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