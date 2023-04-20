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Месси с семьей сходил в Диснейленд в Париже. Он пытался скрыть лицо
Не удалось скрыться
фото - Getty Images
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси вместе с сеймьей сходил в парижский Диснейленд. Аргентинец пытался скрыть свое лицо, но фанаты все равно узнали чемпиона мира.
Сообщается, что Месси ходил в капюшоне иногда надевая маску. Лео сделал несколько фото с фанатами.
Вместе с Лео в парк также сходил Сеск Фабрегас. Футболисты вместе играли в "Барселоне".
Напомним, что Лео может вернуться в "Барселону". Аргентинец ждет предложения от испанского клуба, если трансфер не удастся, нападающий останется в "ПСЖ".
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