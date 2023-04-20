Месси с семьей сходил в Диснейленд в Париже. Он пытался скрыть лицо

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси вместе с сеймьей сходил в парижский Диснейленд. Аргентинец пытался скрыть свое лицо, но фанаты все равно узнали чемпиона мира.

Сообщается, что Месси ходил в капюшоне иногда надевая маску. Лео сделал несколько фото с фанатами.

Вместе с Лео в парк также сходил Сеск Фабрегас. Футболисты вместе играли в "Барселоне".

Напомним, что Лео может вернуться в "Барселону". Аргентинец ждет предложения от испанского клуба, если трансфер не удастся, нападающий останется в "ПСЖ".