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Галтье: ПСЖ не имеет права играть только один тайм. Мы должны завоевать 11-й титул Лиги 1

Франция
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Тренер понимает, что команде есть в чем прибавлять, несмотря на успех

Галтье: ПСЖ не имеет права играть только один тайм. Мы должны завоевать 11-й титул Лиги 1

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал победу своих подопечных в матче 32-го тура французской Лиги 1 с "Анже" (2:1):

"Конечно, это была важная победа. Мы были настроены очень серьёзно, действовали в первом тайме максимально эффективно. Во втором, как и с "Лансом", мы совершенно размякли, просто катали мяч. У меня есть определённое раздражение.

Конечно, мы победили, мы лидируем в чемпионате, но "ПСЖ" не имеет права играть только один тайм. В чём дело? Может быть, в усталости? Мы говорили об этом. Да, мы вели со счётом 2:0, но необходимо что-то менять. Однако я игнорирую всё происходящее вокруг. Самое главное — завоевать 11-й титул", - сказал тренер.

Напомним, встреча завершилась победой "ПСЖ" со счётом 2:1. "Анже" удалось отыграть один гол на 87-й минуте матча.

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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Источник:
RMC Sport

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