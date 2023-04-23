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Лига 1. Страсбур выбрался из зоны вылета и другие разборки андердогов

Франция
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Важный тур для аутсайдеров

Лига 1. Страсбур выбрался из зоны вылета и другие разборки андердогов

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter

Новина українською

Лига 1, 32-й тур

Реймс – Страсбур 0:2

Голы: Диалло 1, 37

Нант – Труа 2:2

Голы: Паллуа 25, Гессан 90+6 – Балде 64 (п), Одобер 90+2

Аяччо – Брест 0:0

Удаление: Тузгар 66

Ницца – Клермон 1:2

Голы: Лаборд 41 – Чам 37, Хауи 83

Лорьян – Тулуза 0:1

Гол: Абухляль 68

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В статье: Реймс Труа Эдуард Соболь Аяччо Брест Нант Страсбур
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