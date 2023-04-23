Франция
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Лига 1. Страсбур выбрался из зоны вылета и другие разборки андердогов
Важный тур для аутсайдеров
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Лига 1, 32-й тур
Реймс – Страсбур 0:2
Голы: Диалло 1, 37
Нант – Труа 2:2
Голы: Паллуа 25, Гессан 90+6 – Балде 64 (п), Одобер 90+2
Аяччо – Брест 0:0
Удаление: Тузгар 66
Ницца – Клермон 1:2
Голы: Лаборд 41 – Чам 37, Хауи 83
Лорьян – Тулуза 0:1
Гол: Абухляль 68
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