  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лион – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
(1 голосов)

Сможет ли отличиться результативным действием Малиновский?

Лион – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий

Новина українською

Украинский хавбек Руслан Малиновский в двух крайних матчах "Марселя" выходил только со скамейки запасных. Результативными действиями за провансальцев полузащитник не отличался уже больше двух месяцев. Пришло время напомнить о себе, тем более в столь важном матче, как против "Лиона". Хозяева этой встречи имеют трехматчевую победную серию и претендуют на путевку в еврокубки.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Франции 32-й тур
23 апреля. Начало в 21:45
"Лион" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Ліон — Марсель дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Страсбур выбрался из зоны вылета и другие разборки андердогов
yellow-arrow
Команда Соболя забила на 16-й секунде матча. Реймс - Страсбур 0:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Месси прилетел в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов, - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Марсель смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде