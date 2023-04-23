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Лион – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сможет ли отличиться результативным действием Малиновский?
Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий
Украинский хавбек Руслан Малиновский в двух крайних матчах "Марселя" выходил только со скамейки запасных. Результативными действиями за провансальцев полузащитник не отличался уже больше двух месяцев. Пришло время напомнить о себе, тем более в столь важном матче, как против "Лиона". Хозяева этой встречи имеют трехматчевую победную серию и претендуют на путевку в еврокубки.
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Чемпионат Франции 32-й тур
23 апреля. Начало в 21:45
"Лион" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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