Лион – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинский хавбек Руслан Малиновский в двух крайних матчах "Марселя" выходил только со скамейки запасных. Результативными действиями за провансальцев полузащитник не отличался уже больше двух месяцев. Пришло время напомнить о себе, тем более в столь важном матче, как против "Лиона". Хозяева этой встречи имеют трехматчевую победную серию и претендуют на путевку в еврокубки.

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Чемпионат Франции 32-й тур

23 апреля. Начало в 21:45

"Лион" - "Марсель"

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