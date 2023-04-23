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Лига 1. Марсель с Малиновским в старте вырывает три очка у Лиона благодаря автоголу на 90+2

Франция
(1 голосов)

Это позволяет команде Тудора остаться на втором месте чемпионата

Лига 1. Марсель с Малиновским в старте вырывает три очка у Лиона благодаря автоголу на 90+2

Твіттер Марселя/Автор невідомий

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 32 тур

Лион - Марсель 1:2

Голы: Ундер 45, Густо 90+2 (аг) - Ляказетт 68

Лион: Лопеш, Диоманде, Баркола, Люкеба, Ловрен, Мендес, Толиссо, Какере, Ляказетт, Шерки, Тальяфико.

Марсель: Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Каборе, Клаусс, Верету, Ронжье, Малиновский, Ундер, Санчес.

Предупреждения: Диоманде 30, Толиссо 56 - Колашинац 55

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В статье: Лион Руслан Малиновский Марсель
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
24.04.2023 в 00:13
Маліна думає забивати голи взагалі чи вже дограє ?
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