Франция
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Лига 1. Марсель с Малиновским в старте вырывает три очка у Лиона благодаря автоголу на 90+2
Это позволяет команде Тудора остаться на втором месте чемпионата
Твіттер Марселя/Автор невідомий
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 32 тур
Лион - Марсель 1:2
Голы: Ундер 45, Густо 90+2 (аг) - Ляказетт 68
Лион: Лопеш, Диоманде, Баркола, Люкеба, Ловрен, Мендес, Толиссо, Какере, Ляказетт, Шерки, Тальяфико.
Марсель: Лопес, Жиго, Балерди, Колашинац, Каборе, Клаусс, Верету, Ронжье, Малиновский, Ундер, Санчес.
Предупреждения: Диоманде 30, Толиссо 56 - Колашинац 55
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