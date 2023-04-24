Лион - Марсель 1:2. Малиновский вышел в старте. Видео обзор матча

В рамках 32-го тура чемпионата Франции "Марсель" в дерби в концовке встречи вырвал победу у "Лиона". Руслан Малиновский впервые за три матча (в поединках против "Труа" и "Лорьяна" украинец выходил на замену) вышел в стартовом составе провансальцев. В итоге 29-летний хавбек провел на поле 83 минуты. После этого тура "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице французского первенства, отставая от первого "ПСЖ" на 8 очков. В свою очередь, "Лион" расположился на 7-й позиции.

Лига 1, 32 тур

Лион - Марсель 1:2

Голы: Ундер 45, Густо 90+2 (аг) - Ляказетт 68