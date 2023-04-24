  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лион - Марсель 1:2. Малиновский вышел в старте. Видео обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион - Марсель 1:2. Малиновский вышел в старте. Видео обзор матча

Франция
(1 голосов)

Провансальцы вырвали три очка в компенсированное время

Лион - Марсель 1:2. Малиновский вышел в старте. Видео обзор матча

Twitter Olympique de Marseille

Новина українською

В рамках 32-го тура чемпионата Франции "Марсель" в дерби в концовке встречи вырвал победу у "Лиона". Руслан Малиновский впервые за три матча (в поединках против "Труа" и "Лорьяна" украинец выходил на замену) вышел в стартовом составе провансальцев. В итоге 29-летний хавбек провел на поле 83 минуты. После этого тура "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице французского первенства, отставая от первого "ПСЖ" на 8 очков. В свою очередь, "Лион" расположился на 7-й позиции.

Лига 1, 32 тур

Лион - Марсель 1:2

Голы: Ундер 45, Густо 90+2 (аг) - Ляказетт 68

По теме
yellow-arrow
Известна оценка Малиновского после победного матча над Лионом
yellow-arrow
Лига 1. Марсель с Малиновским в старте вырывает три очка у Лиона благодаря автоголу на 90+2
yellow-arrow
На дерби с Лионом. Малиновский впервые за три матча выйдет в старте Марселя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде