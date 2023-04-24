Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна оценка Малиновского после победного матча над Лионом
Украинец отыграл 83 минуты
Твиттер Марселя
"Марсель" вырвал победу на последних минутах против "Лиона". Руслан Малиновский
Малиновский вышел на поле с первых минут, но не отметился результативными действиями. Но у Руслана были попытки. За матч он заработал 0.22 xG, совершил 43 касания мяча. Его точность передач составила 77%, а также он отдал 2 ключевые передачи.
Украинец был полезным не только в атаке. Он выполнил 2 перехвата и один отбор.
Малиновский сыграл 18 матчей в этом сезоне за "Марсель" и забил 2 гола. Его команда идет на втором месте имея в своем активе 67 очков за 32 матча.
Популярное сейчас
- Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой
- Китай - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
- Кривбасс - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Месси с семьей сходил в Диснейленд в Париже. Он пытался скрыть лицо
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО