Известна оценка Малиновского после победного матча над Лионом

"Марсель" вырвал победу на последних минутах против "Лиона". Руслан Малиновский получил оценку 7.1 от Sofascore за матч 32 тура Лиги 1.

Малиновский вышел на поле с первых минут, но не отметился результативными действиями. Но у Руслана были попытки. За матч он заработал 0.22 xG, совершил 43 касания мяча. Его точность передач составила 77%, а также он отдал 2 ключевые передачи.

Украинец был полезным не только в атаке. Он выполнил 2 перехвата и один отбор.

Малиновский сыграл 18 матчей в этом сезоне за "Марсель" и забил 2 гола. Его команда идет на втором месте имея в своем активе 67 очков за 32 матча.