Экс-тренер Шахтера попал в шорт-лист клуба Лиги 1

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может сменить один клуб Лиги 1 на другой, сообщает GFFN.

По информации источника, португалец - один из четырех претендентов на аналогичную должность в "Ницце". "Орлята" также рассматривают Режис Ле Бри из "Лорьяна", Франк Эс из "Ланса" и Абель Феррейра из "Палмейраса".

Действующим тренером "Ниццы" является Дидье Дигар. Он возглавил команду в начале года после увольнения Люсьена Фавра и набрал 21 очко из 27 возможных в своих первых девяти матчах Лиги 1.

Команда сейчас занимает 10-е место в чемпионате Франции, а также вылетели из Лиги конференций от "Базеля".