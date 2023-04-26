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Экс-тренер Шахтера попал в шорт-лист клуба Лиги 1
Португалец пользуется популярностью у других клубов
Фото: losc.fr
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может сменить один клуб Лиги 1 на другой, сообщает GFFN.
По информации источника, португалец - один из четырех претендентов на аналогичную должность в "Ницце". "Орлята" также рассматривают Режис Ле Бри из "Лорьяна", Франк Эс из "Ланса" и Абель Феррейра из "Палмейраса".
Действующим тренером "Ниццы" является Дидье Дигар. Он возглавил команду в начале года после увольнения Люсьена Фавра и набрал 21 очко из 27 возможных в своих первых девяти матчах Лиги 1.
Команда сейчас занимает 10-е место в чемпионате Франции, а также вылетели из Лиги конференций от "Базеля".
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