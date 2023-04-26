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ПСЖ готовиться к следующему сезону не рассчитывая на то, что Месси останется в клубе. Аргентинец просил повысить ему зарплату как чемпиону мира

Франция
(1 голосов)

Готовится уходить в "Барсу"

ПСЖ готовиться к следующему сезону не рассчитывая на то, что Месси останется в клубе. Аргентинец просил повысить ему зарплату как чемпиону мира

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси не ответил на последнее предложение контракта от "ПСЖ", которое ему направили несколько недель назад. Клуб готовится к следующему сезону не рассчитывая на аргентинца.

Отец аргентинца Хорхе Месси во время переговоров попросил увеличить зарплату игрока, так как аргентинец теперь в статусе чемпиона мира, но глава "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказал.

"Париж" предлагает Месси контракт на тех же условиях, сроком на один год. В клубе считают, что ключевая фигура – это Мбаппе и стоит так сильно бороться только за его продление. При этом, конечно, руководство хотело бы, чтобы аргентинец все же остался.

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Напомним, что по информации испанской прессы, Месси ждет предложения от "Барселоны", которая в ближайшее время должна предоставить финансовый проект Ла Лиге. Если его одобрят (в нем будет учитываться возвращение Лео), "блауграна" направит свое предложение аргентинцу.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
as.com

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