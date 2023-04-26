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ПСЖ готовиться к следующему сезону не рассчитывая на то, что Месси останется в клубе. Аргентинец просил повысить ему зарплату как чемпиону мира
Готовится уходить в "Барсу"
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси не ответил на последнее предложение контракта от "ПСЖ", которое ему направили несколько недель назад. Клуб готовится к следующему сезону не рассчитывая на аргентинца.
Отец аргентинца Хорхе Месси во время переговоров попросил увеличить зарплату игрока, так как аргентинец теперь в статусе чемпиона мира, но глава "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказал.
"Париж" предлагает Месси контракт на тех же условиях, сроком на один год. В клубе считают, что ключевая фигура – это Мбаппе и стоит так сильно бороться только за его продление. При этом, конечно, руководство хотело бы, чтобы аргентинец все же остался.
Напомним, что по информации испанской прессы, Месси ждет предложения от "Барселоны", которая в ближайшее время должна предоставить финансовый проект Ла Лиге. Если его одобрят (в нем будет учитываться возвращение Лео), "блауграна" направит свое предложение аргентинцу.
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