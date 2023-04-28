Макси Родригес пригласил Месси на свой прощальный матч. Лео может сыграть против родного Ньюэллс Олд Бойз

Бывший партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Макси Родригес пригласил первого на свой прощальный матч. Игра пройдет 24-го июня на Эстадио Марсело Альберто Бьелса.

Это домашний стадион родного для Месси "Ньюэллз Олд Бойс", в академии которого играл Лео. Макси Родригес в этом клубе также имеет культовый статус, проведя в команде 10 лет и являясь её воспитанником.

24-го июня Макси Родригес празднует свой день рождения. Вместе с Лео они выходили в финал чемпионата мира в 2014-м году.

"Месси приглашен, это точно . Мы хотим, чтобы он был здесь, но он примет решение, когда приблизится матч. На церемонии The Best я поговорил об этом Месси, но предпочитаю быть осторожным со всеми интимными разговорами. Лео постарается быть здесь", – приводит его слова Marca.

Макси Родригес завершил карьеру в январе 2022-го. Последним его клубом как раз был "Ньюэллз Олдд Бойс".