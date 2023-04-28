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Макси Родригес пригласил Месси на свой прощальный матч. Лео может сыграть против родного Ньюэллс Олд Бойз

Франция
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Он надеется, что у Месси получится прийти

Макси Родригес пригласил Месси на свой прощальный матч. Лео может сыграть против родного Ньюэллс Олд Бойз

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Макси Родригес пригласил первого на свой прощальный матч. Игра пройдет 24-го июня на Эстадио Марсело Альберто Бьелса.

Это домашний стадион родного для Месси "Ньюэллз Олд Бойс", в академии которого играл Лео. Макси Родригес в этом клубе также имеет культовый статус, проведя в команде 10 лет и являясь её воспитанником.

24-го июня Макси Родригес празднует свой день рождения. Вместе с Лео они выходили в финал чемпионата мира в 2014-м году.

"Месси приглашен, это точно . Мы хотим, чтобы он был здесь, но он примет решение, когда приблизится матч. На церемонии The Best я поговорил об этом Месси, но предпочитаю быть осторожным со всеми интимными разговорами. Лео постарается быть здесь", – приводит его слова Marca.

Макси Родригес завершил карьеру в январе 2022-го. Последним его клубом как раз был "Ньюэллз Олдд Бойс".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Макси Родригес
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Источник:
marca.com

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