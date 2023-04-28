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Соболь вернулся в старт Страсбура на матч с Лионом

Франция
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Соболь вернулся в старт Страсбура на матч с Лионом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдуард Соболь вернулся в основу "Старсбура" на матч с "Лионом" после повреждения. Встреча начнется в 22:00.

Эдуард пропустил прошлый матч команды с "Реймсом" (2:0), как сообщает flashscore, из-за травмы. При этом официальной информации о причинах пропуска нет.

В этом сезоне Соболь провел за "Страсбур" 12 матчей и отдал 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3 миллиона евро.

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В статье: Лион Эдуард Соболь Страсбур
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