Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соболь вернулся в старт Страсбура на матч с Лионом
Пропустил всего матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдуард Соболь вернулся в основу "Старсбура" на матч с "Лионом" после повреждения. Встреча начнется в 22:00.
Эдуард пропустил прошлый матч команды с "Реймсом" (2:0), как сообщает flashscore, из-за травмы. При этом официальной информации о причинах пропуска нет.
В этом сезоне Соболь провел за "Страсбур" 12 матчей и отдал 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3 миллиона евро.
???? #RCSAOL | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face à l'@OL ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 28, 2023
???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
Популярное сейчас
- Первая виктория Шовковского. Металлист - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
- Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов из тыла на фронт
- Находилась в 300 м от места попадания. Украинская гребчиха снялась с Кубка из-за ракетной атаки на Умань
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО