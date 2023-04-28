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Лига 1. Страсбург с Соболем в старте не дожал ничью в матче с Лионом

Франция
(1 голосов)

У команды украинского защитника было много шансов во втором тайме

Лига 1. Страсбург с Соболем в старте не дожал ничью в матче с Лионом

Фото - twitter.com/Squawka

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 33-й тур

Страсбург – Лион 1:2

Голы: Сансон 15 – Лукеба 32, Какере 36

Страсбург: Селс, Ле Маршан, Джику, Перрен, Соболь, Беллагард, Аолу, Гильбер, Сансон, Диарра, Диалло.

Лион: Лопеш, Люкеба, Диоманде, Ловрен, Толиссо, Мендес, Какере, Кумбеди, Ляказетт, Энрике, Баркола.

Предупреждения: Аолу 32, Джику 36 – Диоманде 35, Лукеба 68, Кумбеди 69.

Удаление: Лукеба 90+2

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В статье: Лион Эдуард Соболь Страсбур
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