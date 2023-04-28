Франция
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Лига 1. Страсбург с Соболем в старте не дожал ничью в матче с Лионом
У команды украинского защитника было много шансов во втором тайме
Фото - twitter.com/Squawka
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 33-й тур
Страсбург – Лион 1:2
Голы: Сансон 15 – Лукеба 32, Какере 36
Страсбург: Селс, Ле Маршан, Джику, Перрен, Соболь, Беллагард, Аолу, Гильбер, Сансон, Диарра, Диалло.
Лион: Лопеш, Люкеба, Диоманде, Ловрен, Толиссо, Мендес, Какере, Кумбеди, Ляказетт, Энрике, Баркола.
Предупреждения: Аолу 32, Джику 36 – Диоманде 35, Лукеба 68, Кумбеди 69.
Удаление: Лукеба 90+2
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