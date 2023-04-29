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Нант - Тулуза: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Франция
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Прямая онлайн-трансляция финала Кубка Франции

Нант - Тулуза: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Фото з вільних джерел

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 апреля "Нант" разыграет с "Тулузой" золотые металлы Кубка Франции. "Нант" может оформить вторую победу подряд в национальном кубке – в прошлом году команда минимально одолела в финале "Ниццу". "Тулуза" на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. В последних играх подопечные Дамьена Комолли обыграли "Лорьян" (1:0), проиграли "Лиону" (1:2) и выиграли у "Монпелье" (2:1). В свою очередь команда Антуана Комбуаре расположилась на 16-й позиции в чемпионате. В последних поединках "Нант" сыграл вничью с "Труа" (2:2), уступил "Осеру" (1:2) и расписал мировую с "Монако" (2:2).

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Франции, финал
29 апреля. Начало в 22:00
"Нант" - "Тулуза"
Трансляция – Youtube-канал Футбол 2.0
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Кубок Франции "Тулуза" Нант смотреть футбол онлайн
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