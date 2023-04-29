Нант - Тулуза: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Сегодня, 29 апреля "Нант" разыграет с "Тулузой" золотые металлы Кубка Франции. "Нант" может оформить вторую победу подряд в национальном кубке – в прошлом году команда минимально одолела в финале "Ниццу". "Тулуза" на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. В последних играх подопечные Дамьена Комолли обыграли "Лорьян" (1:0), проиграли "Лиону" (1:2) и выиграли у "Монпелье" (2:1). В свою очередь команда Антуана Комбуаре расположилась на 16-й позиции в чемпионате. В последних поединках "Нант" сыграл вничью с "Труа" (2:2), уступил "Осеру" (1:2) и расписал мировую с "Монако" (2:2).

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football