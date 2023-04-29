Финал Кубка Франции. Тулуза нещадно громит Нант и берет трофей

Очень необычным и зажигательным получился матч финалистов Кубка Франции в этом году. К сожалению, в предыдущие сезоны мы не видели такой результативности, но сегодня команды сыграли за "вырванные годы". Трофей взяла команда, которая по правде была ярче, а в деталях этого матча мы сейчас разберемся.

Поединок начался с активных атак "Тулузы", которая весьма быстро смогла открыть счет. Уже на четвертой минуте угловой стал результативным. Ван ден Бумен подал к линии вратарской, где борьбу один в один в воздухе Жиротто проиграл Коште, и последний вколотил мяч в сетку. 0:1. Для тех, кто надеялся на открытый футбол, такой сценарий выглядел оптимальным. "Нант" тут же попытался активизироваться, но "Тулуза" на кураже агрессивно прессинговала и мчалась вперед при первой же возможности.

Уже через пару минут Абухляль заработал перспективный штрафной. Но удар со стандарта приняла на себя стенка. Сразу же на фланге Шаиби заработал новый. Навес ван ден Бумена прошел с рикошетом над вратарской, на дальнем краю Спирингс скинул его к воротам, а Кошта в упор забил второй. 0:2. Дубль у центрального защитника.

Чуть позже, уже ближе к 20-й минуте, "Тулуза" идеально разыграла контратаку после очередной безуспешной волны атак "Нанта". Суасо слева из центра поля выкрутил отличный пас на ход Даллинги, который идеально опередил защитника и вратаря, перекинув его. Счет стал 0:3. Третий мяч выбил "Нант" из колеи окончательно. Соперники поочередно подолгу катали мяч, не добиваясь никакого обострения. Стоило же "Тулузе" разбежаться в новую контратаку, как случился четвертый гол. Шаиби левее центра вышел на простор, его удар в сторону парировал Ляфон, но точно на ногу Даллинге, который оформил дубль. 0:4.

Игроки "Нанта" уже боялись хоть что-то делать, потому как любая потеря могла грозить голевыми неприятностями. Вследствие очередной такой потери у Шаиби после рикошета получился невольный удар с острого угла, но Ляфон смахнул мяч от ворот.



Несмотря на замены в составе хозяев, "Тулуза" продолжала в хорошем настроении двигаться, контролировать мяч и вести свою игру. "Канарейкам" просто не хватало эмоциональных сил, чтобы продолжать борьбу при таком счете. Они банально хуже двигались и не предлагали вариантов развития атак. Слева удалось Ганаго зацепиться за мяч и выдать навес к воротам, а Делор пробил над перекладиной.

Ближе к концу матча "канарейки" пошли вперед, и Сентонз ворвался с правого угла в штрафную, где его чистой подсечкой сбил Николайсен. С "точки" один мяч отыграл Блас. 1:4. Однако радость длилась недолго - через несколько минут гости забили еще. Удар ван ден Бумена со штрафного приняла на себя стенка, мяч застрял в ногах футболистов, и Онайву его отбросил к линии штрафной. Там здорово приложился Абухляль, забив пятый мяч.

С результатом всем было все понятно, но напоследок соперники побегали еще от ворот до ворот с попытками ударов или навесов из самых разных позиций. Структуры в такой игре особо не наблюдалось, зато выглядело это динамично. Как результат, 5:1 и трофей у "Тулузы".

Кубок Франции, финал

Нант - Тулуза 1:5

Голы: Бла 75 - Коста 4, 10, Даллинга 23, 31, Абухлаль 70

Нант: Лафон – Сантонз, Кастеллетто, Паллуа, Жоао Виктор – Жиротто – Блас, Сиссоко, Мутуссами, Ганаго – Мохамед.

Тулуза: Дюпе – Каманси, Руо, Кошта, Суасо – Спирингс, ван ден Бомен – Абухляль, Женро, Коста – Даллинга.

Предупреждения: Виктор 26, Паллуа 38, Дескам 53 - Деслер 78