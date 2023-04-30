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Монако – Монпелье 0:4. Монегаски могут забыть о Лиге Чемпионов

Франция
(1 голосов)

Монако выбывает из гонки за топ-3 после второго провала кряду 

Монако – Монпелье 0:4. Монегаски могут забыть о Лиге Чемпионов

Фото: MHSC, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига 1. 33-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Монпелье 0:4
Голы: Норден 28, 72, Мауасса 65, Мавидиди 79

Монако: Нюбель – Агилар, Дисаси, Марипан (Матсима, 51), Энрике (Матазо, 84) – Диоп (Диатта, 46), Фофана, Камара, Головин (Якобс, 46) – Фолланд (Бен Сегир, 46), Бен Йеддер

Монпелье: Лекомт – Ф. Сако, Жюльен, Куяте, Силла – Ферри, Леруа (Шотар, 71) – Норден (Геген, 83), Хазри (Файяд, 70), Саванье, Мауасса (Мавидиди, 70) – Ваи (Жермен, 83)

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В статье: Монпелье Монако
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