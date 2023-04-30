Анже потерял все шансы на сохранения прописки в Лиге 1

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Анже" на выезде проиграл "Ренну" – со счетом 2:4.

Таким образом, за 5 туров до конца "Анже" упустил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе (команда Александра Дюже отстает на 18 очков от зоны "спасения").

Коллектив идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 14 очков.

Следующий сезон "Анже" начнет в Лиге 2. В этой кампании команда 3 раза победила, 5 раз сыграла вничью и 25 раз проиграла. Разница мячей составляет: 27:72.