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Марсель – Осер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
(1 голосов)

Прямая онлайн-трансляция матча Лиги 1

Марсель – Осер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: butfootballclub.fr

UA-Футбол
Новина українською

Команда Руслана Малиновского продолжает бороться за Лигу чемпионов. Сейчас "Марсель" занимает второе место и опережает "Ланс" всего на один балл. Также провансальцы сегодня могут сократить отставание от лидера, ведь ПСЖ уступил "Лорьяну" в своей игре текущего тура. "Осер" решает задачу по сохранению места в Лиге 1. За шесть туров до завершения чемпионата у коллектива есть один балл преимущества над зоной вылета.

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Чемпионат Франции 33-й тур
30 апреля. Начало в 21:45
"Марсель" - "Осер"
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В статье: Осер (Осер) Марсель смотреть футбол онлайн
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