Марсель – Осер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Руслана Малиновского продолжает бороться за Лигу чемпионов. Сейчас "Марсель" занимает второе место и опережает "Ланс" всего на один балл. Также провансальцы сегодня могут сократить отставание от лидера, ведь ПСЖ уступил "Лорьяну" в своей игре текущего тура. "Осер" решает задачу по сохранению места в Лиге 1. За шесть туров до завершения чемпионата у коллектива есть один балл преимущества над зоной вылета.

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Чемпионат Франции 33-й тур

30 апреля. Начало в 21:45

"Марсель" - "Осер"

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