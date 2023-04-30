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Марсель – Осер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая онлайн-трансляция матча Лиги 1
Фото: butfootballclub.fr
Команда Руслана Малиновского продолжает бороться за Лигу чемпионов. Сейчас "Марсель" занимает второе место и опережает "Ланс" всего на один балл. Также провансальцы сегодня могут сократить отставание от лидера, ведь ПСЖ уступил "Лорьяну" в своей игре текущего тура. "Осер" решает задачу по сохранению места в Лиге 1. За шесть туров до завершения чемпионата у коллектива есть один балл преимущества над зоной вылета.
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Чемпионат Франции 33-й тур
30 апреля. Начало в 21:45
"Марсель" - "Осер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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