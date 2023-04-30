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Малиновский получил повреждение голени на тренировке
Украинский полузащитник впервые оказался вне заявки Марселя на матч
Твиттер Марселя
Руслан Малиновский не попал в заявку на матч
Официальной информации клуб пока не предоставил. Хотя журналист Карим Аттаб в своем твиттере
"Марсель" занимает второе место в Лиге 1 и борется за попадание в Лигу Чемпионов.
Руслан в этом сезоне сыграл 18 матчей за "провансальцев" и забил два мяча.
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