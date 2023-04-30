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Малиновский получил повреждение голени на тренировке

Франция
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Украинский полузащитник впервые оказался вне заявки Марселя на матч

Малиновский получил повреждение голени на тренировке

Твиттер Марселя

Новина українською

Руслан Малиновский не попал в заявку на матч против "Осера". Это произошло впервые за время его пребывания в Марселе.

Официальной информации клуб пока не предоставил. Хотя журналист Карим Аттаб в своем твиттере сообщил, что украинец получил повреждение голени на тренировке. Игорь Тудор решил не рисковать и оставил Малиновского вне заявки.

"Марсель" занимает второе место в Лиге 1 и борется за попадание в Лигу Чемпионов.

Руслан в этом сезоне сыграл 18 матчей за "провансальцев" и забил два мяча.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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