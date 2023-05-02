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Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от ПСЖ

Франция
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В команде никто не знал о его решении

Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от ПСЖ

Фото: @PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси через несколько часов сразу после проигранного матча "Лорьяну" (1:3) улетел в Саудовскую Аравию. У аргентинца не было разрешения на это от руководства клуба.

Сообщается, что в команде были удивлены таким решением игрока.

Это противоречит версии семьи футболиста, которая утверждает, что Лео просил формального разрешения на полет. Аргентинец не присустсовавал на восстановительной тренировке на следующий день и проведет в стране несколько дней, это может помешать его полноценной подготовке к матчу с "Труа".

Напомним, что Месси – посол туризма Саудовской Аравии. Он полетел в страну официально. выполнять обязательства контракта.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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