Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси через несколько часов сразу после проигранного матча "Лорьяну" (1:3) улетел в Саудовскую Аравию. У аргентинца не было разрешения на это от руководства клуба.

Сообщается, что в команде были удивлены таким решением игрока.

Это противоречит версии семьи футболиста, которая утверждает, что Лео просил формального разрешения на полет. Аргентинец не присустсовавал на восстановительной тренировке на следующий день и проведет в стране несколько дней, это может помешать его полноценной подготовке к матчу с "Труа".

Напомним, что Месси – посол туризма Саудовской Аравии. Он полетел в страну официально. выполнять обязательства контракта.