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ПСЖ может оштрафовать Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию
Такое поведение не понравилось руководству
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" может оштрафовать Лионеля Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию, сообщает L`Equipe. Его поведение вызвало недовольство президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.
Сейчас президент находится в США и решение по игроку ещё не принято.
Напомним, что Месси полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов, после того как "ПСЖ" уступил "Лорьяну" в Лиге 1 (1:3). Одни источники сообщают, что поездка была не согласованой и в клубе удивились отсутствию Лео на восстановительной тренировке на следующий день. Семья аргентинца утверждает, что футболист все обсудил с руководством.
Отмечается, что в случае победы над "Лорьяном" главный тренер Кристоф Галтье собирался дать игрокам несколько дней отдыха. Возможно Лео рассчитывал, что вопросов не возникнет.
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