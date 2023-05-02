ПСЖ может оштрафовать Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию

"ПСЖ" может оштрафовать Лионеля Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию, сообщает L`Equipe. Его поведение вызвало недовольство президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Сейчас президент находится в США и решение по игроку ещё не принято.

Напомним, что Месси полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов, после того как "ПСЖ" уступил "Лорьяну" в Лиге 1 (1:3). Одни источники сообщают, что поездка была не согласованой и в клубе удивились отсутствию Лео на восстановительной тренировке на следующий день. Семья аргентинца утверждает, что футболист все обсудил с руководством.

Отмечается, что в случае победы над "Лорьяном" главный тренер Кристоф Галтье собирался дать игрокам несколько дней отдыха. Возможно Лео рассчитывал, что вопросов не возникнет.