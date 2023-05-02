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ПСЖ может оштрафовать Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию

Франция
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Такое поведение не понравилось руководству

ПСЖ может оштрафовать Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" может оштрафовать Лионеля Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию, сообщает L`Equipe. Его поведение вызвало недовольство президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Сейчас президент находится в США и решение по игроку ещё не принято.

Напомним, что Месси полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов, после того как "ПСЖ" уступил "Лорьяну" в Лиге 1 (1:3). Одни источники сообщают, что поездка была не согласованой и в клубе удивились отсутствию Лео на восстановительной тренировке на следующий день. Семья аргентинца утверждает, что футболист все обсудил с руководством.

Отмечается, что в случае победы над "Лорьяном" главный тренер Кристоф Галтье собирался дать игрокам несколько дней отдыха. Возможно Лео рассчитывал, что вопросов не возникнет.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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