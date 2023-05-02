Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ наложил жесткие двухнедельные ограничения на Месси за несогласованный полет в Саудовскую Аравию
В клубе не стали игнорировать поведение игрока
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
"ПСЖ" лишил Лионеля Месси зарплаты на две недели, сообщает RMC Sport. Также аргентинец не сможет тренироваться и выступать за клуб в это время.
Напомним, что Лео полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после окончания матча с "Лорьяном" (1:3). Отмечается, что руководство разрешило игроку улететь, только если "ПСЖ" обыграет или сыграет вничью с соперником.
Галтье обещал команде выходные, в случае победы, но команда проиграла и была удивлена отстутствием Лео на восстановительной тренировке на следующий день.
Решение по наказанию Месси принимал лично президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.
В этом сезоне Лео провел за "ПСЖ" 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
#PSG will NOT pay Messi over the course of his two-week suspension and he will not be permitted to train with the first team, RMC reports.— Robin Bairner (@RBairner) May 2, 2023
Популярное сейчас
- Рада продлила действие военного положения и мобилизации
- В Запорожье раздался взрыв, в Херсонской области россияне сбросили бомбы на остров
- Старейшему представителю известной футбольной династии исполнилось 80 лет
- Главный тренер Марселя раскрыл сроки восстановления Малиновского
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
Новости по теме
- 17:53 Зарубежные Месси полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения ПСЖ от Лорьяна
- 08:59 Зарубежные Гути: После возвращения Месси Барселона вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока
- 10:43 Lifestyle Дэвид Бекхэм посетил тренировку ПСЖ и устроил фотосессию со звездами парижан. ВИДЕО