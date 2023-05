ПСЖ наложил жесткие двухнедельные ограничения на Месси за несогласованный полет в Саудовскую Аравию

"ПСЖ" лишил Лионеля Месси зарплаты на две недели, сообщает RMC Sport. Также аргентинец не сможет тренироваться и выступать за клуб в это время.

Напомним, что Лео полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после окончания матча с "Лорьяном" (1:3). Отмечается, что руководство разрешило игроку улететь, только если "ПСЖ" обыграет или сыграет вничью с соперником.

Галтье обещал команде выходные, в случае победы, но команда проиграла и была удивлена отстутствием Лео на восстановительной тренировке на следующий день.

Решение по наказанию Месси принимал лично президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

В этом сезоне Лео провел за "ПСЖ" 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

#PSG will NOT pay Messi over the course of his two-week suspension and he will not be permitted to train with the first team, RMC reports.