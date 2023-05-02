  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ наложил жесткие двухнедельные ограничения на Месси за несогласованный полет в Саудовскую Аравию
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ наложил жесткие двухнедельные ограничения на Месси за несогласованный полет в Саудовскую Аравию

Франция
(1 голосов)

В клубе не стали игнорировать поведение игрока

ПСЖ наложил жесткие двухнедельные ограничения на Месси за несогласованный полет в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

"ПСЖ" лишил Лионеля Месси зарплаты на две недели, сообщает RMC Sport. Также аргентинец не сможет тренироваться и выступать за клуб в это время.

Напомним, что Лео полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после окончания матча с "Лорьяном" (1:3). Отмечается, что руководство разрешило игроку улететь, только если "ПСЖ" обыграет или сыграет вничью с соперником.

Галтье обещал команде выходные, в случае победы, но команда проиграла и была удивлена отстутствием Лео на восстановительной тренировке на следующий день.

Решение по наказанию Месси принимал лично президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

В этом сезоне Лео провел за "ПСЖ" 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Отношения между спортивным директором ПСЖ и Галтье ухудшились
yellow-arrow
ПСЖ может оштрафовать Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде