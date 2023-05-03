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СМИ: ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси после поездки в Саудовскую Аравию

Франция
(1 голосов)

Ситуацию настолько остро восприняли в руководстве

СМИ: ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси после поездки в Саудовскую Аравию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" не будет продлевать контракт с Лионелем Месси, сообщает L`Equipe. На решение повлияла несогласованная поездка аргентинца в Саудовскую Аравию.

Лео уже оштрафовали на двухнедельную зарплату, а также запретили тренироваться и играть за "Париж" две недели, он пропустит матчи с "Труа" и "Аяччо".

Напомним, что Лео отправился в поездку через несколько часов после поражения в Лиге 1 от "Лорьяна" (1:3). Клуб разрешал игроку отправится в поездку, если "ПСЖ" победит или одержит ничью, но этого не случилось, а аргентинец все равно отправился в Саудовскую Аравию.

Напомним, что Лео является послом туризма в Саудовской Аравии.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
03.05.2023 в 01:19
Мессі напевно там весь в сльозах. Він же такого результата і хотів досягти.
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