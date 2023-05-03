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Ультрас ПСЖ назвали Месси сыном шлюхи и потребовали руководство уйти в отставку
Фанаты провели акцию перед офисом клуба в Париже
Фото: twitter.com/PSG_inside
Ультрас "ПСЖ" поют "Месси – сын шлюхи" у клубного офиса, сообщает COPE. На акцию собрались несколько сотен фанатов из Collectif Ultras Paris, они принесли баннеры и дымовые шашки.
Организация собирается "добиться системного и разумного движения вперед". Они призывают покинуть клуб Лионеля Месси, Неймара и Марко Вератти. Аналогичное требование выдвигается против президента клуба Нассера Аль-Хелаифи:
"У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим.
Из-за футболистов нам стыдно весь год", – сказал глава CUP Ромен Мабиль.
Напомним, что "ПСЖ" вылетел из ЛЧ на этапе 1/8, как и из Кубка Франции. Теперь "Париж" может упустить лидерство в Лиге 1, так как отрыв от второго "Марселся" сократился до 5 очков за 5 туров до финиша.
???????? ÚLTIMA HORA | Los Ultras del @PSG_Inside cantan contra Messi a las puertas del club— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 3, 2023
????️ "Messi, hijo de p*t*"
????️ @danigilopez
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/15ggD00RKX
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