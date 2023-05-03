Ультрас ПСЖ назвали Месси сыном шлюхи и потребовали руководство уйти в отставку

Ультрас "ПСЖ" поют "Месси – сын шлюхи" у клубного офиса, сообщает COPE. На акцию собрались несколько сотен фанатов из Collectif Ultras Paris, они принесли баннеры и дымовые шашки.

Организация собирается "добиться системного и разумного движения вперед". Они призывают покинуть клуб Лионеля Месси, Неймара и Марко Вератти. Аналогичное требование выдвигается против президента клуба Нассера Аль-Хелаифи:

"У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим.

Из-за футболистов нам стыдно весь год", – сказал глава CUP Ромен Мабиль.

Напомним, что "ПСЖ" вылетел из ЛЧ на этапе 1/8, как и из Кубка Франции. Теперь "Париж" может упустить лидерство в Лиге 1, так как отрыв от второго "Марселся" сократился до 5 очков за 5 туров до финиша.