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Ультрас ПСЖ назвали Месси сыном шлюхи и потребовали руководство уйти в отставку

Франция
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(1 голосов)

Фанаты провели акцию перед офисом клуба в Париже

Ультрас ПСЖ назвали Месси сыном шлюхи и потребовали руководство уйти в отставку

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Ультрас "ПСЖ" поют "Месси – сын шлюхи" у клубного офиса, сообщает COPE. На акцию собрались несколько сотен фанатов из Collectif Ultras Paris, они принесли баннеры и дымовые шашки.

Организация собирается "добиться системного и разумного движения вперед". Они призывают покинуть клуб Лионеля Месси, Неймара и Марко Вератти. Аналогичное требование выдвигается против президента клуба Нассера Аль-Хелаифи:

"У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим.

Из-за футболистов нам стыдно весь год", – сказал глава CUP Ромен Мабиль.

Напомним, что "ПСЖ" вылетел из ЛЧ на этапе 1/8, как и из Кубка Франции. Теперь "Париж" может упустить лидерство в Лиге 1, так как отрыв от второго "Марселся" сократился до 5 очков за 5 туров до финиша.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (4)
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Romantíco777 (Alicante)
03.05.2023 в 22:05
Скажи еще, что все ультрас святые, кроме ультрас Реала и ПСЖ, а особенно, ультрас Барселоны, чистые и непорочные, и с нимбом на голове ходят)))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.05.2023 в 21:56
Такое ощущение, что ультрас ПСЖ и среала одно и то же быдло. Все выходки одинаковые.
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0
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culesmierda (Тернопіль)
03.05.2023 в 20:57
Putaлонський син шль*ндри вже зараз може збирати манатки
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-2
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hrdhrd (Украина)
03.05.2023 в 20:52
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