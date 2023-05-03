Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ общается с Моуриньо по поводу возможной работы в клубе
Повышение
Фото: The Sun
"ПСЖ" общается с Жозе Моуриньо по поводу возможного назначения в клубе, сообщает Foot Mercato. Португальский специалист заинтересован в работе в Париже.
При этом "ПСЖ" ещё не контактировал непосредственно с "Ромой".
Ранее сообщалось, что Моуриньо готов покинуть "Рому" только ради предложений из больших клубов и "ПСЖ" входил в этот список. Также известно, что "Челси" контактировал с португальцем, но он не захотел возвращаться.
"Рома" идет в Серии А на 6-м месте и борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда Жозе также встретиться в полуфинале Лиги Европы с "Байером".
Популярное сейчас
- Украинская магия. В Жироне отреагировали на перформанс Цыганкова в матче с Севильей
- УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак
- В Госдепе США и Пентагоне высказались о предстоящем контрнаступлении ВСУ и его сроках
- В десятером не победить. ПСЖ - Лорьян 1:3. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО