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ПСЖ общается с Моуриньо по поводу возможной работы в клубе

Франция
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ПСЖ общается с Моуриньо по поводу возможной работы в клубе

Фото: The Sun

Новина українською

"ПСЖ" общается с Жозе Моуриньо по поводу возможного назначения в клубе, сообщает Foot Mercato. Португальский специалист заинтересован в работе в Париже.

При этом "ПСЖ" ещё не контактировал непосредственно с "Ромой".

Ранее сообщалось, что Моуриньо готов покинуть "Рому" только ради предложений из больших клубов и "ПСЖ" входил в этот список. Также известно, что "Челси" контактировал с португальцем, но он не захотел возвращаться.

"Рома" идет в Серии А на 6-м месте и борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда Жозе также встретиться в полуфинале Лиги Европы с "Байером".

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
footmercato.net

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