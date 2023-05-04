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Неймар лайкнул пост, в котором критикуют болельщиков ПСЖ
За это можно наказать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар поставил лайк на публикацию в которой фанатов "ПСЖ" называют "лишенными достоинства" и "потерявшими величие", сообщает GFFN. В видео говорится, что у клуба есть проблемы с менталитетом.
Напомним, что вчера ультрас "ПСЖ" устроили акцию у клубного офиса, на которой требовали Вератти, Неймара, Месси и президента Нассера Аль-Хелаифи покинуть команду. Аргентинца также оскорбляли, напевая "Месси – сын шлюхи".
"ПСЖ" выпустил заявление по поводу акции фанатов.
"ПСЖ решительно осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевших место в среду, 3 мая. Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает такие действия.
Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого позорного поведения", — говорится в заявлении клуба.
Neymar likes an Instagram Reel describing PSG's supporters as lacking "greatness" calling them "small" & affirming that there is a mentality problem around PSG following a number of them coming to the Brazilian's house on Wednesday night to tell him to "get out of the club." pic.twitter.com/kdIuHzKthM— Get French Football News (@GFFN) May 3, 2023
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