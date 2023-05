Неймар лайкнул пост, в котором критикуют болельщиков ПСЖ

Неймар поставил лайк на публикацию в которой фанатов "ПСЖ" называют "лишенными достоинства" и "потерявшими величие", сообщает GFFN. В видео говорится, что у клуба есть проблемы с менталитетом.

Напомним, что вчера ультрас "ПСЖ" устроили акцию у клубного офиса, на которой требовали Вератти, Неймара, Месси и президента Нассера Аль-Хелаифи покинуть команду. Аргентинца также оскорбляли, напевая "Месси – сын шлюхи".

"ПСЖ" выпустил заявление по поводу акции фанатов.

Neymar likes an Instagram Reel describing PSG's supporters as lacking "greatness" calling them "small" & affirming that there is a mentality problem around PSG following a number of them coming to the Brazilian's house on Wednesday night to tell him to "get out of the club." pic.twitter.com/kdIuHzKthM