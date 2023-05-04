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Неймар лайкнул пост, в котором критикуют болельщиков ПСЖ

Франция
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За это можно наказать

Неймар лайкнул пост, в котором критикуют болельщиков ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар поставил лайк на публикацию в которой фанатов "ПСЖ" называют "лишенными достоинства" и "потерявшими величие", сообщает GFFN. В видео говорится, что у клуба есть проблемы с менталитетом.

Напомним, что вчера ультрас "ПСЖ" устроили акцию у клубного офиса, на которой требовали Вератти, Неймара, Месси и президента Нассера Аль-Хелаифи покинуть команду. Аргентинца также оскорбляли, напевая "Месси – сын шлюхи".

"ПСЖ" выпустил заявление по поводу акции фанатов.

"ПСЖ решительно осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевших место в среду, 3 мая. Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает такие действия.

Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого позорного поведения", — говорится в заявлении клуба.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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