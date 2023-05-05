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Месси принес извинения за поездку в Саудовскую Аравию: Не мог отменить поездку, так как раньше уже отменял
Аргентинец объяснился спустя трое суток
Фото: https://twitter.com/LouisVuitton
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси в Инстаграм извинился за поездку в Саудовскую Аравию. Аргентинец думал, что команде предоставят выходной.
"Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.
Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба", – сказал футболист.
Ранее сообщалось, что Галтье собирался дать выходной только в случае победы или ничьей с "Лорьяном" (1:3). Игрок полетел в Саудовскую Аравию, не предупредив клуб. Месси является послом туризма в стране, за что получает 30 миллионов евро в год.
"ПСЖ" отстранил Лео от тренировок и игр за команду на две недели, а также оштрафовал на зарплату за тот же период. Сообщалось, что Лео собирается провести это время в Барселоне.
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