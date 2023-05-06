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Глава ультрас ПСЖ: Месси собирается покинуть клуб и было бы хорошо если бы Неймар тоже это сделал. Мы хотим перейти в другую эпоху

Франция
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Фанаты хотят, чтобы звезды ушли

Глава ультрас ПСЖ: Месси собирается покинуть клуб и было бы хорошо если бы Неймар тоже это сделал. Мы хотим перейти в другую эпоху

Фото: Getty Images

Новина українською

Глава объединения ультрас "ПСЖ" Collectif Ultras Paris (CUP) Ромен Мабиль высказал мнение, что Неймару стоит покинуть клуб. При этом коллектив осудил действия других фанатов, выкрикивающих оскорбления у дома бразильца.

"Месси собирается уйти из "ПСЖ", и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб.

Мы не хотим навредить Неймару. Мы хотим, чтобы он продолжил свою карьеру вдали от Парижа. Мы хотим перейти в другую эпоху.

В нынешнюю эпоху игроки делают все, что хотят. Мы хотим двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят", – сказал глава CUP.

"Не одобряю произошедшее (у дома Неймара). Это не акция нашей группы. Это дискредитирует действия, предпринятые нами незадолго до этого у штаб-квартиры клуба. Я сожалею о случившемся", – сказал Мабиль о действиях фанатов у дома Неймара.

Напомним, что после основной акции CUP, группа фанатов пришла под дом Неймара и выкрикивала "Неймар, убирайся!".

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Помимо ухода Неймара и Месси, ультрас требовали ухода Марко Верратти и президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
leparisien.fr

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