Ланс - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команды определят фаворита в борьбе за статус французского вице-чемпиона. К тому же кто-то из этих коллективов получит последний шанс сразиться с ПСЖ за лидерство. Перед стартовым свистком "Марсель" идет вторым с отставанием в пять очков от парижан. "Ланс" занимает текущую третью строчку: всего на один балл меньше, чем у "Марселя". В первом круге текущего чемпионата команда Руслана Малиновского уступила на своем поле 0:1 и однозначно будет гореть желанием взять реванш за ту неудачу.

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Чемпионат Франции 34-й тур

6 мая. Начало в 22:00

"Ланс" - "Марсель"

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