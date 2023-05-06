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Ланс - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
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Прямая LIVE трансляция матча французской Лиги 1

Ланс - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

Команды определят фаворита в борьбе за статус французского вице-чемпиона. К тому же кто-то из этих коллективов получит последний шанс сразиться с ПСЖ за лидерство. Перед стартовым свистком "Марсель" идет вторым с отставанием в пять очков от парижан. "Ланс" занимает текущую третью строчку: всего на один балл меньше, чем у "Марселя". В первом круге текущего чемпионата команда Руслана Малиновского уступила на своем поле 0:1 и однозначно будет гореть желанием взять реванш за ту неудачу.

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Чемпионат Франции 34-й тур
6 мая. Начало в 22:00
"Ланс" - "Марсель"
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В статье: Марсель Ланс смотреть футбол онлайн
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