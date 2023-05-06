Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Хиляль продолжает работать над подписанием Месси
Саудовский клуб имеет серьезные намерения относительно чемпиона мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Саудовский клуб "Аль-Хиляль" продолжает работать над сделкой по подписанию Месси. Сумма сделки может составить более 400 миллионов фунтов стерлингов, об этом сообщает Sky Sports.
Потенциальный контракт с семикратным обладателем золотого мяча может привести к тому, что клуб покинет нападающий Одион Игало.
Напомним, что "ПСЖ"
В этом сезоне аргентинец сыграл 37 матчей за французов, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
Популярное сейчас
- Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023
- В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
- Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
- СМИ: ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси после поездки в Саудовскую Аравию
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО