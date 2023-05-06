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Аль-Хиляль продолжает работать над подписанием Месси

Франция
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Саудовский клуб имеет серьезные намерения относительно чемпиона мира

Аль-Хиляль продолжает работать над подписанием Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" продолжает работать над сделкой по подписанию Месси. Сумма сделки может составить более 400 миллионов фунтов стерлингов, об этом сообщает Sky Sports.

Потенциальный контракт с семикратным обладателем золотого мяча может привести к тому, что клуб покинет нападающий Одион Игало.

Напомним, что "ПСЖ" лишил Лионеля зарплаты на две недели. Также аргентинец не сможет тренироваться и выступать за клуб в это время.

В этом сезоне аргентинец сыграл 37 матчей за французов, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Sky Sports

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