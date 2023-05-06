Аль-Хиляль продолжает работать над подписанием Месси

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" продолжает работать над сделкой по подписанию Месси. Сумма сделки может составить более 400 миллионов фунтов стерлингов, об этом сообщает Sky Sports.

Потенциальный контракт с семикратным обладателем золотого мяча может привести к тому, что клуб покинет нападающий Одион Игало.

Напомним, что "ПСЖ" лишил Лионеля зарплаты на две недели. Также аргентинец не сможет тренироваться и выступать за клуб в это время.

В этом сезоне аргентинец сыграл 37 матчей за французов, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.