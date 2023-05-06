Франция
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Лига 1. Ланс переигрывает Марсель и закрепляется на второй строчке таблицы
Команда Тудора пока опускается на "бронзовое" место
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 34 тур
Ланс – Марсель 2:1
Голы: Фофана 42, Опенда 60 - Пайе 88
Ланс: Самба, Медина, Данзо, Градит, Онана, Фульджини, Мачадо, Онана, Франковски, Сотока, Опенда.
Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго, Мбемба, Тавареш, Верету, Ронжье, Клаусс, Малиновский, Ундер, Санчес.
Предупреждения: Онана 11, Медина 24, Градит 63 – Ронжье 45, Тавареш 63
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