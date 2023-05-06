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Лига 1. Ланс переигрывает Марсель и закрепляется на второй строчке таблицы

Франция
(1 голосов)

Команда Тудора пока опускается на "бронзовое" место

Лига 1. Ланс переигрывает Марсель и закрепляется на второй строчке таблицы

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 34 тур

Ланс – Марсель 2:1

Голы: Фофана 42, Опенда 60 - Пайе 88

Ланс: Самба, Медина, Данзо, Градит, Онана, Фульджини, Мачадо, Онана, Франковски, Сотока, Опенда.

Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго, Мбемба, Тавареш, Верету, Ронжье, Клаусс, Малиновский, Ундер, Санчес.

Предупреждения: Онана 11, Медина 24, Градит 63 – Ронжье 45, Тавареш 63

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В статье: Лига 1 Марсель Ланс
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