ПСЖ держит слово. Месси нет в заявке на игру

"ПСЖ" сегодня сыграет матч против "Труа" в рамках 34 тура Лиги 1. Месси не включен клубом в заявку на игру.

Аргентинская звезда продолжает отбывать наказание от своего клуба. Напомним, что "Париж" наложил на него санкцию в виде отстранения на 15 дней без выплаты зарплаты. Лео уже извинился в пятничном видео, относительно своей поездки в Саудовскую Аравию в прошлый понедельник, но реакции со стороны руководителей команды не последовало.

Сейчас Лионель ждет действий со стороны клуба.

В этом сезоне нападающий сыграл 37 матчей за "парижан", забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.