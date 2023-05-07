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ПСЖ держит слово. Месси нет в заявке на игру

Франция
(1 голосов)

Несмотря на извинения

ПСЖ держит слово. Месси нет в заявке на игру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" сегодня сыграет матч против "Труа" в рамках 34 тура Лиги 1. Месси не включен клубом в заявку на игру.

Аргентинская звезда продолжает отбывать наказание от своего клуба. Напомним, что "Париж" наложил на него санкцию в виде отстранения на 15 дней без выплаты зарплаты. Лео уже извинился в пятничном видео, относительно своей поездки в Саудовскую Аравию в прошлый понедельник, но реакции со стороны руководителей команды не последовало.

Сейчас Лионель ждет действий со стороны клуба.

В этом сезоне нападающий сыграл 37 матчей за "парижан", забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

ПСЖ держит слово. Месси нет в заявке на игру - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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