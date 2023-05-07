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ПСЖ держит слово. Месси нет в заявке на игру
Несмотря на извинения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" сегодня сыграет матч против "Труа" в рамках 34 тура Лиги 1. Месси не включен клубом в заявку на игру.
Аргентинская звезда продолжает отбывать наказание от своего клуба. Напомним, что "Париж" наложил на него санкцию в виде отстранения на 15 дней без выплаты зарплаты. Лео уже
Сейчас Лионель ждет действий со стороны клуба.
В этом сезоне нападающий сыграл 37 матчей за "парижан", забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
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