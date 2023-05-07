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Разбитый нос Соболя за прописку в чемпионате. Нант - Страсбур 0:2. Обзор матча и видео голов
Нант - Страсбур ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Страсбур" в 34 туре Лиги 1 побеждает своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Нант" со счетом 2:0.
Благодаря этому клуб Эдуарда Соболя поднялся на 14-ю строчку в таблице, оставив своего оппонента на 17-м месте. Команды идут очень плотно, ведь разница между соперниками всего в три очка. "Страсбур" имеет в активе 35 баллов, а "Нант" - 32.
Украинский защитник вышел на в старте, но получил травму и был вынужден покинуть поле. Он отыграл 56 минут до того момента, как Коко разбил Эдуарду нос в единоборстве. Его оценка по данным sofascore.com составила 6.5.
Лига 1. 34-й тур
7 мая, Нант, "Стад де ла Божуар"
"Нант" - "Страсбур" 0:2
Голы: Диалло 26 (п), Диарра 47
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