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Невероятный перфоманс. 20-летний нападающий Монпелье оформил покер за 15 минут

Франция
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Однако, даже этого не хватило для победы над Лионом

Невероятный перфоманс. 20-летний нападающий Монпелье оформил покер за 15 минут

Фото: twitter.com

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В рамках 34 тура Лиги 1 "Лион" - "Монпелье" сыграли матч, который закончился со счетом 5:4. 20-ти летний француз Эли Вахи оформил покер. Для этого ему понадобилось 15 минут игрового времени.

Сначала молодой нападающий забил на 41 минуте и сразу же отметился вторым голом на 42. После перерыва игрок "Монпелье" отметился еще двумя мячами: на 53 и 55 минуте. Но даже перфоманс Эли Вахи не позволил команде победить. Примечательно, что форвард "олимпийцев" Александр Ляказетт также отметился покером в этом матче. При этом именно француз вырвал победу для своей команды, реализовав пенальти на 90+10.

Сейчас "Монпелье" идет 12-й в турнирной таблице заработав 43 балла в 34 матчах.

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В статье: Лион Монпелье
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