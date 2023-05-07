Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятный перфоманс. 20-летний нападающий Монпелье оформил покер за 15 минут
Однако, даже этого не хватило для победы над Лионом
Фото: twitter.com
В рамках 34 тура Лиги 1 "Лион" - "Монпелье" сыграли матч, который закончился со счетом 5:4. 20-ти летний француз Эли Вахи оформил покер. Для этого ему понадобилось 15 минут игрового времени.
Сначала молодой нападающий забил на 41 минуте и сразу же отметился вторым голом на 42. После перерыва игрок "Монпелье" отметился еще двумя мячами: на 53 и 55 минуте. Но даже перфоманс Эли Вахи не позволил команде победить. Примечательно, что форвард "олимпийцев" Александр Ляказетт также отметился покером в этом матче. При этом именно француз вырвал победу для своей команды, реализовав пенальти на 90+10.
Сейчас "Монпелье" идет 12-й в турнирной таблице заработав 43 балла в 34 матчах.
Популярное сейчас
- Прикарпатье укрепило лидерство, в чемпионской группе без изменений. Результаты и таблица Первой лиги
- Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
- Уничтожено уже более 3000 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
- Ультрас ПСЖ назвали Месси сыном шлюхи и потребовали руководство уйти в отставку
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО