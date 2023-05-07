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Покерное безумие. Лион - Монпелье 5:4. Обзор матча и видео голов

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Лион - Монпелье ⋉ 5:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Покерное безумие. Лион - Монпелье 5:4. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

"Лион" принимал "Монпелье" в рамках 34 тура Лиги 1. В невероятной перестрелке "олимпийцы" вырвали победу со счетом 5:4. В матче было забито по покеру с каждой стороны.

Со стороны гостей четверкой голов отметился 20-летний Эли Вахи. Французу понадобилось 15 минут, чтобы сделать покер.

У "Лиона" отличился Ляказетт, который своим четвертым мячом принес победу команде. До этого он забил еще три, что позволило команде сделать камбэк.

Сейчас "олимпийцы" занимают 7 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 56 баллов. Благодаря этой победе они догнали "Ренн", у которого то же самое количество очков.

"Монпелье" занимает 12 строчку с 43-мя баллами.

Лига 1. 34-й тур
7 мая, Десин-Шарпье, "Группама Стедиум"
"Лион" - "Монпелье" 5:4
Голы: Ляказетт, 31, 59, 82, 90+9 (пен.), Ловрен, 70 - Ваги, 40, 41, 53 (пен.), 55

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
07.05.2023 в 21:23
Огляд матчу за гроші? Дякую, не треба
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