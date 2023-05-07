Труа – ПСЖ 1:3. Париж сонно шаркает к титулу

Лига 1, 34-й тур

Труа, Стад де Лоб

Труа – ПСЖ 1:3

Голы: Шавалерен 83 – Мбаппе 8, Витинья 59, Руис 86

"Пари Сен-Жермен" продолжает доигрывать сезон, монотонно разобравшись с "Труа" на выезде. Коллектив Патрика Кинсборо справились с задачей-мининум, избежав разгрома, но от 12-го поражения во втором круге уйти не смогли. Парижу остаётся сделать два победных шага, чтобы защитить титул. И два с половиной (7 очков), чтобы лишить "Ланса" математических шансов на трофей Лиги 1.

"Труа" фактически лишился шансов на выживание, но очень хотел напоследок впечатлить своих болельщиков в игре против гегемона. Тем более, Париж в последнее время выглядит полностью демотивированным, много важных игроков столичного коллектива в лазарете, главный тренер вляпался в расистский скандал, а Лео Месси был отстранён клубом из-за непрофессионального поведения.

Но даже на фоне всех этих проблем и откровенной лени и подобия борьбы в матче не было. Париж включился в дебюте каждого из таймов, забил по голу, добыв тем самым победный задел. Мбаппе добил мяч в пустые ворота после вычурного рикошета от перекладины, открыв счёт в игре и сравнявшись с Ляказеттом в гонке бомбардиров (по 24 мяча). До перерыва тот же Килиан упустил возможность сделать дубль, неудачно пробив головой.

На старте второй половины гости снова включились. Верратти упустил выгодную возможность, но вскоре исправился, отдав шикарную передачу на Витинью, удвоившего перевес. "Труа" под конец смог дойти до чужих ворот и даже забить после пассивных действий защиты и неудачного выхода Доннаруммы, но Фабиан Руис буквально в следующей атаке возобновил комфортный перевес. 1:3.

Труа: Галлон – Бани-Зукру, Рами, Палмер-Браун – Бруус (Бальде, 68), Шавалерен, Агуме (Куаме, 68), Ларуси (Яде, 81) – Одобер, Балде – Угбо (Лопеш, 80)

ПСЖ: Доннарумма – Маркиньос, Рамос, Данилу – Заир-Эмери, Витинья, Верратти (Саншеш, 80), Фабиан Руис, Бернат– Мбаппе, Экитике (Солер, 80)