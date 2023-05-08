Легендарный президент Лиона покинул пост после 36 лет работы

Жан-Мишель Ола покинул пост президента "Лиона", об этом говорится на официальном сайте команды. Данное решение принял совет директоров OL Groupe на заседании 5 мая.

Главой совета директоров стал американский бизнесмен Джон Текстор, чья компания приобрела в конце прошлого года более 75 процентов акций клуба. Текстор также временно займет пост главного исполнительного директора, пока не назначат нового.

74-летний Ола владел "Лионом" с 1987 года. Под его руководством "ткачи" семь раз становились чемпионом Франции, выигрывали Кубок Франции и Кубок французской лиги, выходили в полуфинал Лиги чемпионов. В общей сложности мужские и женские команды "Лиона" завоевали более 50 титулов в различных турнирах.

Жан-Мишель будет почетным президентом клуба.