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Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ
Парижане уменьшили срок дисквалификации аргентинца
Фото: psg.fr
Аргентинский нападающий Лионель Месси вернулся к тренировкам с "ПСЖ". Случилось это утром в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба команды.
Следовательно, можно сделать вывод, что руководство парижан сократило отстранение 35-летнего форварда от игр и тренировок с двух недель до одной. Как известно, Лионель ездил в Саудовскую Аравию, не предупредив клуб. За это "ПСЖ" вынес ему наказание - как дисциплинарное, так и финансовое.
Позже Месси публично извинился перед одноклубниками и сотрудниками команды. Он пропустил игру 34-го тура Лиги 1 против "Труа" (3:1). Всего в текущем сезоне аргентинец провел 37 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 ассистов.
⚽️???? Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023
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