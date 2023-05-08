Аргентинский нападающий Лионель Месси вернулся к тренировкам с "ПСЖ". Случилось это утром в понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба команды.

Следовательно, можно сделать вывод, что руководство парижан сократило отстранение 35-летнего форварда от игр и тренировок с двух недель до одной. Как известно, Лионель ездил в Саудовскую Аравию, не предупредив клуб. За это "ПСЖ" вынес ему наказание - как дисциплинарное, так и финансовое.

Позже Месси публично извинился перед одноклубниками и сотрудниками команды. Он пропустил игру 34-го тура Лиги 1 против "Труа" (3:1). Всего в текущем сезоне аргентинец провел 37 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 ассистов.

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