  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси примет решение о своем будущем только по окончанию сезона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси примет решение о своем будущем только по окончанию сезона

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Он не принимал ни от кого предложений

Месси примет решение о своем будущем только по окончанию сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси примет решение о своем будущем после того как сезон закончится, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Его приоритетом является продолжение карьеры в Европе.

Сегодня "ПСЖ" сократил отстранение Лео от тренировок и игр за клуб – аргентинец провел первую тренировку после злаполучной поездки в Саудовскую Аравию.

Несмотря на сообщения разных СМИ, аргентинец ещё не принял предложение от "Аль-Хиляля", как и не принял предложение от "Барселоны", так как такового попросту нет.

Ранее сообщалось, что Лео хотел бы вернуться в "Барсу", а "сине-гранатовые" согласовывают финансовый план с Ла Лигой. Отмечается, что аргентинец готов втрое снизить свою зарплату, чтобы вернуться в Испанию.

У Лео также есть предложение от "Интера" Майами из США, но, как уже отмечалось, остаться в Европе – приоритетный вариант для аргентинца.

По теме
yellow-arrow
Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ
yellow-arrow
Легендарный президент Лиона покинул пост после 36 лет работы
yellow-arrow
Вернидуб против Динамо, полуфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Расписание футбола на 8-14 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
08.05.2023 в 18:02
Фігня Завтра знайдеться журналюга, що точно знає куди Мессі зібрався перейти... Підслухав ОБС
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.05.2023 в 18:13
Это так, хотя я немного сомневаюсь, что он окажется в Барсе.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
08.05.2023 в 19:09
Думаю, что будет очень показательно, куда все таки Месси перейдет. Если он действительно любит свой родной клуб, то он туда в качестве игрока уже не вернётся, потому, что должен понимать, что с точки зрения игры, он им ничего не даст, а вот с финансовой стороны, создаст много проблем. Да и в коллективе, вряд ли все прям будут рады, мягко говоря. Лучший вариант для него, считаю, пойти еще денег заработать, утереть нос Роналду перебив его по самой высокой зарплате и может выиграть еще один трофей.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде