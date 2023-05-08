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Месси примет решение о своем будущем только по окончанию сезона
Он не принимал ни от кого предложений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси примет решение о своем будущем после того как сезон закончится, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Его приоритетом является продолжение карьеры в Европе.
Сегодня "ПСЖ" сократил отстранение Лео от тренировок и игр за клуб – аргентинец провел первую тренировку после злаполучной поездки в Саудовскую Аравию.
Несмотря на сообщения разных СМИ, аргентинец ещё не принял предложение от "Аль-Хиляля", как и не принял предложение от "Барселоны", так как такового попросту нет.
Ранее сообщалось, что Лео хотел бы вернуться в "Барсу", а "сине-гранатовые" согласовывают финансовый план с Ла Лигой. Отмечается, что аргентинец готов втрое снизить свою зарплату, чтобы вернуться в Испанию.
У Лео также есть предложение от "Интера" Майами из США, но, как уже отмечалось, остаться в Европе – приоритетный вариант для аргентинца.
Leo Messi no resolvió su futuro. No aceptó ninguna oferta todavía. Hoy volvió a entrenarse en PSG.— Gastón Edul (@gastonedul) May 8, 2023
Hace semanas que su prioridad es seguir en Europa.
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