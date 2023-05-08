Месси примет решение о своем будущем только по окончанию сезона

Лионель Месси примет решение о своем будущем после того как сезон закончится, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Его приоритетом является продолжение карьеры в Европе.

Сегодня "ПСЖ" сократил отстранение Лео от тренировок и игр за клуб – аргентинец провел первую тренировку после злаполучной поездки в Саудовскую Аравию.

Несмотря на сообщения разных СМИ, аргентинец ещё не принял предложение от "Аль-Хиляля", как и не принял предложение от "Барселоны", так как такового попросту нет.

Ранее сообщалось, что Лео хотел бы вернуться в "Барсу", а "сине-гранатовые" согласовывают финансовый план с Ла Лигой. Отмечается, что аргентинец готов втрое снизить свою зарплату, чтобы вернуться в Испанию.

У Лео также есть предложение от "Интера" Майами из США, но, как уже отмечалось, остаться в Европе – приоритетный вариант для аргентинца.