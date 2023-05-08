  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Руководство ПСЖ сообщило Неймару, что хочет его продать
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство ПСЖ сообщило Неймару, что хочет его продать

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец настроился уходить

Руководство ПСЖ сообщило Неймару, что хочет его продать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "ПСЖ" сообщили Неймару что хотят его продать. В последние дни руководство "Парижан" обсуждает намерение вести переговоры о его трансфере.

Неймар готов уйти и попробовать что-то новое. Ранее он не собирался менять клуб.

"ПСЖ" хочет сократить расходы на зарплату и клубы АПЛ могут им в этом помочь. "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси" интересуются возможностью подписания бразильца и имеют ресурсы, чтобы этот трансфер осуществить.

В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt, который оценивает стоимость потенциального трансфера футболиста, считает, что переход Неймара обойдется в 70 миллионов евро.

Бразильца связывает контракт с "ПСЖ" до лета 2025-го.

По теме
yellow-arrow
Месси примет решение о своем будущем только по окончанию сезона
yellow-arrow
Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ
yellow-arrow
Легендарный президент Лиона покинул пост после 36 лет работы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uol.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде