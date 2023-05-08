Руководство ПСЖ сообщило Неймару, что хочет его продать

В "ПСЖ" сообщили Неймару что хотят его продать. В последние дни руководство "Парижан" обсуждает намерение вести переговоры о его трансфере.

Неймар готов уйти и попробовать что-то новое. Ранее он не собирался менять клуб.

"ПСЖ" хочет сократить расходы на зарплату и клубы АПЛ могут им в этом помочь. "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси" интересуются возможностью подписания бразильца и имеют ресурсы, чтобы этот трансфер осуществить.

В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt, который оценивает стоимость потенциального трансфера футболиста, считает, что переход Неймара обойдется в 70 миллионов евро.

Бразильца связывает контракт с "ПСЖ" до лета 2025-го.