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Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - СМИ
Аргентинец покинет европейский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси следующий сезон проведет в Саудовской Аравии, сообщает AFP.
Источник близкий к переговорам, назвал контракт нападающего с клубом "огромным". Считается, что сделка между сторонами - "практически решенное дело". 35-летний Месси покинет парижскую команду в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Лионелю уже сделал предложение саудовский "Аль-Хиляль", который готов платить ему 400 миллионов евро в год. У Мессси также есть предложение от "Интера" Майами из США, но остаться в Европе – приоритетный вариант для аргентинца.
Всего в текущем сезоне Лео провел 37 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 ассистов.
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