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Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - СМИ

Франция
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Аргентинец покинет европейский клуб

Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси следующий сезон проведет в Саудовской Аравии, сообщает AFP.

Источник близкий к переговорам, назвал контракт нападающего с клубом "огромным". Считается, что сделка между сторонами - "практически решенное дело". 35-летний Месси покинет парижскую команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Лионелю уже сделал предложение саудовский "Аль-Хиляль", который готов платить ему 400 миллионов евро в год. У Мессси также есть предложение от "Интера" Майами из США, но остаться в Европе – приоритетный вариант для аргентинца.

Всего в текущем сезоне Лео провел 37 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 ассистов.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AFP

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2023 в 15:04
Величайший ЛЕО МЕССИ, Чемпион Мира и лучший футболист всех времен и народов, примет решение о своем будущем по окончании сезона во Франции. Источник - Я !
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