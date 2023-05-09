Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - СМИ

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси следующий сезон проведет в Саудовской Аравии, сообщает AFP.

Источник близкий к переговорам, назвал контракт нападающего с клубом "огромным". Считается, что сделка между сторонами - "практически решенное дело". 35-летний Месси покинет парижскую команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Лионелю уже сделал предложение саудовский "Аль-Хиляль", который готов платить ему 400 миллионов евро в год. У Мессси также есть предложение от "Интера" Майами из США, но остаться в Европе – приоритетный вариант для аргентинца.

Всего в текущем сезоне Лео провел 37 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 ассистов.